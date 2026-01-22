Украина сможет присоединиться к созданному президентом США Дональдом Трампом Совету мира по сектору Газа только после окончания полномасштабной войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Зеленский об участии Украины в Совете мира

– Белорусские союзники, полно россиян, мы не можем быть с ними (в одном совете, – Ред.). И это уже есть в пакете, в 20-пунктном плане. Так что это будет работать, я так думаю. Это будет работать с миссией наблюдения только после того, как для нас закончится война, – сказал он.

Президент отметил, что не знал, каким именно был замысел Трампа относительно Совета мира и кого он туда планирует приглашать.

По его мнению, понятно, что Украина сможет быть в составе Совета мира, когда война закончится, однако сейчас там уже есть Россия и ее союзник Беларусь.

20 января Зеленский подтвердил получение приглашения для Украины в Совет мира, возглавляемый Трампом. Однако он обратил внимание, что такое же приглашение получили Россия и Беларусь.

Как объяснил президент, сложно представить, как украинская сторона может сотрудничать с этими странами в одном совете.

