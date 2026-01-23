Трамп підтримав створення зони вільної торгівлі з Україною — Зеленський
- Під час форуму в Давосі стало відомо про підтримку Дональдом Трампом створення зони вільної торгівлі з Україною, що Володимир Зеленський назвав стратегічно важливим кроком для бізнесу.
- Запровадження такого безмитного режиму дозволить радикально знизити витрати на експортно-імпортні операції, усунути бюрократичні бар'єри та залучити масштабні американські інвестиції в українську економіку.
Під час переговорів у Давосі президент США Дональд Трамп підтримав ідею створення зони вільної торгівлі (ЗВТ), яка може стати однією з найважливіших для бізнесу в Україні.
Інформацію про це підтвердив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 23 січня.
Зеленський про створення зони вільної торгівлі
– Обговорювали це питання, Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення. Подивимось потім деталі, але ми вдячні за таку пропозицію, – звернув увагу Зеленський.
Президент наголосив, що Трамп підтвердив, що Україна отримає зону вільної торгівлі.
Зона вільної торгівлі: що означає для України
За даними з відкритих джерел, зона вільної торгівлі – це формат глибокої економічної інтеграції. ЗВТ передбачає повне або часткове скасування митних зборів, податків та кількісних обмежень між країнами-учасницями.
Завдяки такій домовленості товари та послуги курсують між державами без зайвих переплат.
Для бізнесу – це означає дешевший експорт та імпорт, скасування паперової тяганини на митниці та можливість працювати на іноземних ринках на тих самих умовах, що й місцеві компанії.
Спеціальний представник американського президента Стів Віткофф заявив у Давосі, що після війни Україна може отримати унікальний безмитний режим зі США, що стане ключовим стимулом для масового залучення інвестицій.