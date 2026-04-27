Король Чарльз III і королева-консорт Камілла прибули до Білого дому, де їх зустріли президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія. Це перший візит британського монарха до Америки з 2007 року.

Візит короля Чарльза до США: що відомо

Президент та перша леді провели для своїх королівських гостей екскурсію по південній галявині Білого дому. Після король і королева виїхали з Білого дому та попрямували на садовий вечір у посольстві Великої Британії.

28 квітня у Білому домі відбудеться офіційна церемонія зустрічі короля та королеви, під час якої пройде парад військ. Король Чарльз ІІІ та президент Трамп проведуть зустріч, але, як очікується, вона буде закритою для ЗМІ.

Король виступить із промовою перед обома палатами Конгресу США — це буде лише другий випадок, коли британський монарх звертається до Конгресу (першим був виступ королеви Єлизавети II під час її державного візиту в 1991 році).

Президент Трамп і король виступлять з подальшими промовами під час офіційного обіду в Білому домі.

29 квітня король і королева перебуватимуть у Нью-Йорку, де відвідають Меморіал жертвам терактів 11 вересня та зустрінуться з рятувальниками й родинами жертв.

Король відвідає громадську організацію та зустріч бізнес-лідерів, а королева відвідає літературний захід, присвячений 100-річчю з дня народження Вінні-Пуха.

30 квітня подружжя Трампів офіційно попрощається з королем і королевою. Відбудеться покладання вінків на честь загиблих солдатів обох країн, що символізуватиме військовий союз США та Великої Британії.

Після державного візиту король Чарльз поїде на Бермуди, щоб здійснити свій перший королівський візит як монарх до британської заморської території.

