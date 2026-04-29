Государственный департамент США по случаю 250-летия независимости намерен выпустить ограниченную серию паспортов с изображением американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico.

Паспорта с изображением Трампа

По данным издания, паспорта будут иметь изображения лица Дональда Трампа с его золотой подписью на внутренней стороне.

Кроме того, будет страница с изображением лиц, подписывающих Декларацию независимости США.

Как заявил спикер Госдепартамента США Томми Пиготт, эти лимитированные паспорта будут иметь те же элементы защиты, которые “делают паспорт США самым безопасным документом в мире”.

Ожидается, что новые паспорта выпустят в июле в рамках инициативы администрации Трампа America250, которая включает бой UFC в Белом доме и уличную гонку Гран-при в Вашингтоне.

По его словам, ограниченный тираж будут издавать в паспортном агентстве Вашингтона для граждан США, которые будут подавать заявление на новый паспорт. Он добавил, что дополнительная плата за получение такого документа не будет взиматься.

С момента вступления в должность Трамп разместил свое лицо и подпись на ряде федеральных зданий и в американских программах.

Ранее администрация Белого дома объявила о переименовании Центра Кеннеди – национального культурного центра США в Вашингтоне. Его переименовали в Центр Трампа-Кеннеди.

Кроме этого, администрация переименовала Институт мира в Институт мира Дональда Трампа.

Также Министерство финансов США объявило, что подпись Трампа появится на только что напечатанных бумажных деньгах. Это сделает его первым действующим президентом, чью подпись разместят на американских бумажных деньгах.

