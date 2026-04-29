Державний департамент США з нагоди 250-річчя незалежності планує випустити обмежену серію паспортів із зображенням американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, паспорти міститимуть зображення обличчя Дональда Трампа з його золотим підписом на внутрішній стороні.

Крім цього, буде сторінка із зображенням осіб, які підписують Декларацію незалежності США.

Як заявив речник Держдепартаменту США Томмі Піготт, ці лімітовані паспорти матимуть ті ж самі елементи захисту, які “роблять паспорт США найбезпечнішим документом у світі”.

Очікується, що нові паспорти випустять в липні в рамках ініціативи адміністрації Трампа America250, яка включає бій UFC у Білому домі та вуличні перегони Гран-прі у Вашингтоні.

За його словами, обмежений тираж видаватимуть у паспортному агентстві Вашингтона для громадян США, які подаватимуть заяву на новий паспорт. Він додав, що додаткова плата за отримання такого документа не стягуватиметься.

З моменту вступу на посаду Трамп розмістив своє обличчя та підпис на низці федеральних будівель та в американських програмах.

Раніше адміністрація Білого дому оголосила про перейменування Центру Кеннеді – національного культурного центру США у Вашингтоні. Його перейменували на Центр Трампа-Кеннеді.

Крім цього, адміністрація перейменувала Інститут миру на Інститут миру Дональда Трампа.

Також Міністерство фінансів США оголосило, що підпис Трампа з’явиться на щойно надрукованих паперових грошах. Це зробить його першим чинним президентом, чий підпис розмістять на американських паперових грошах.

Пов'язані теми:

