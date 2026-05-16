Трамп заявив про ліквідацію другого за ланкою командира ІДІЛ у світі
- Спільними зусиллями військових США та Нігерії ліквідовано другого за значущістю лідера терористичної організації ІДІЛ Абу-Білала аль-Мінукі, який переховувався в Африці.
- Президент США Дональд Трамп подякував нігерійській стороні за бездоганне виконання місії.
Президент США Дональд Трамп заявив, що другий за ланкою командувач ІДІЛ у світі Абу-Білал аль-Мінукі ліквідований внаслідок операції, яку провели американські та нігерійські сили.
Заяву очільника Білого дому процитувало видання Reuters.
– За моїм наказом, хоробрі американські війська та Збройні сили Нігерії бездоганно виконали ретельно сплановану та дуже складну місію з усунення найактивнішого терориста у світі з поля бою. Абу-Білал аль-Мінукі, другий за ланкою командування ІДІЛ у світі, думав, що зможе сховатися в Африці, але він і гадки не мав, що у нас є джерела, які тримали нас в курсі того, що він робить, – повідомив Трамп.
Водночас президент США не розкрив точне місце, де проводилася операція.
Адміністрація Дональда Трампа подякувала уряду Нігерії за партнерство в операції проти аль-Мінукі — громадянина Нігерії, якого адміністрація Байдена визнала терористом у 2023 році, згідно з Федеральним реєстром США.
Прикметно, що раніше Трамп критикував нігерійську владу за неспроможність захистити християн від ісламістів на північному заході країни.
Зі свого боку Абуджа відкидає звинувачення в релігійній дискримінації, наголошуючи, що сили безпеки протидіють озброєним угрупованням, які нападають і на християн, і на мусульман.