Китай и Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы способствовать урегулированию полномасштабной войны Российской Федерации против Украины.

Об этом говорится в тексте заявления Министерства иностранных дел Китая по итогам встречи лидера КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, обнародованным агентством Синьхуа.

Китай и США о войне РФ против Украины

– Китай и США надеются на скорейшее завершение конфликта. Оба приложили много усилий для содействия мирным переговорам соответствующим образом, – говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что у сложных проблем нет простых решений, поэтому мирные переговоры нельзя достичь за одну ночь. Однако Китай и США готовы играть конструктивную роль в политическом решении.

Китай о войне в Иране

В то же время Китай будет продолжать поддерживать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщив, что кроме ситуации в Украине, в повестке дня стояли отношения между Вашингтоном и Тегераном.

Он призвал США и Иран разрешать существующие споры исключительно за столом переговоров, в частности, ядерный вопрос.

Китай выступает за скорейшее восстановление безопасности в Ормузском проливе на основе соблюдения режима прекращения огня, подчеркнул Ван.

Китай о вопросе по Тайваню

Одним из главных политических треков встречи стало обсуждение вопроса Тайваня. Китайская сторона в очередной раз подчеркнула, что этот вопрос является исключительно “внутренним делом КНР” и остается ключевой “красной линией” в отношениях с Вашингтоном.

В то же время в сфере экономики сторонам удалось достичь ряда компромиссов. В частности, США и Китай договорились:

продолжить двусторонние торговые переговоры;

создать специальные торговые и инвестиционные советы;

совместно работать над расширением объемов взаимной торговли.

Важным дипломатическим итогом встречи стало то, что американский президент Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина вместе с супругой посетить Белый дом с официальным визитом на 24 сентября.

