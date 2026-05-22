Президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в Польшу дополнительные 5 тыс. американских военнослужащих. Это решение стало неожиданным, ведь всего неделю назад Пентагон приостановил развертывание боевой бригады в этой стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

США направят контингент в Польшу

По словам Трампа, решение связано с победой на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого, которого он публично поддерживал. Напомним, что Навроцкий официально вступил в должность президента Польши в августе 2025 года.

– Учитывая успешное избрание нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого и наши хорошие отношения, я рад сообщить, что США направят в Польшу еще 5 тыс. военнослужащих, – написал американский президент в соцсетях.

Таким образом Белый дом фактически изменил прежнюю позицию относительно сокращения военного присутствия в Польше. Ранее Министерство обороны США отложило переброску около 4 тыс. военных, часть которых уже вышла из базы Форт-Худ в штате Техас.

В Пентагоне подчеркнули, что это не было внезапным решением в последнюю минуту. В то же время пока неизвестно, когда именно прибудут в Польшу дополнительные силы, где они будут размещены и речь идет о постоянном присутствии или о ротации.

Предыдущие заявления о возможном сокращении американского контингента в Европе вызвали беспокойство среди союзников по НАТО и конгрессменов. Польша, которую Вашингтон считает одним из ключевых партнеров в регионе, пыталась заверить граждан, что США не планируют сворачивать военную поддержку.

Кроме того, Трамп ранее заявлял о возможном выводе 5 тыс. американских военных из Германии и допускал более масштабное сокращение контингента США в Европе, который в настоящее время насчитывает около 85 тыс. военнослужащих.

Вице-президент Джей Ди Венс объяснял задержку с переброской войск в Польшу необходимостью стимулировать европейские страны более активно заботиться о собственной безопасности.

В то же время в Пентагоне заявили, что в рамках пересмотра американского военного присутствия планируют окончательно вывести из Европы около 4 тыс. военных, чтобы союзники по НАТО взяли на себя большую ответственность за оборону континента.

