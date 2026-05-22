США одобрили продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK на $108 млн
- США одобрили возможную продажу Украине оборудования для HAWK.
- Стоимость пакета оценивается в $108,1 млн.
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для зенитно-ракетных комплексов HAWK.
Об этом говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США, обнародованном на сайте американского Госдепартамента.
Что Украина запросила у США для ЗРК HAWK
Согласно сообщению, Кабинет министров Украины обратился к США с запросом на закупку оборудования и поддержки для систем FrankenSAM HAWK.
В пакет должны войти:
- сборные мачтовые прицепы;
- капитальный ремонт и техническое обслуживание;
- запасные части и расходные материалы;
- ремонтные услуги и возврат оборудования;
- инженерно-техническая поддержка;
- логистическое и программное обеспечение для систем HAWK.
Главным подрядчиком проекта станет Sierra Nevada Corporation, а общая стоимость пакета может достичь $108,1 млн.
В Госдепе заявили, что продажа оборудования Украине соответствует внешнеполитическим интересам США и интересам безопасности.
— Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе, — отметили в ведомстве.
Также там отметили, что новое оборудование поможет Украине противодействовать текущим и будущим угрозам.
В Вашингтоне добавили, что украинские военные смогут без проблем интегрировать эти товары и услуги в свои Вооруженные силы.
Ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что Минобороны США разблокировало $400 млн военной помощи Украине, которые ранее оставались неиспользованными.
По его словам, эти средства направят на укрепление оборонного потенциала и заключение новых контрактов.
В то же время в Пентагоне объяснили, что сроки поставки вооружения будут зависеть от потребностей Украины и конкретных контрактов.