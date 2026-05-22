Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для зенитно-ракетных комплексов HAWK.

Об этом говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США, обнародованном на сайте американского Госдепартамента.

Что Украина запросила у США для ЗРК HAWK

Согласно сообщению, Кабинет министров Украины обратился к США с запросом на закупку оборудования и поддержки для систем FrankenSAM HAWK.

Сейчас смотрят

В пакет должны войти:

сборные мачтовые прицепы;

капитальный ремонт и техническое обслуживание;

запасные части и расходные материалы;

ремонтные услуги и возврат оборудования;

инженерно-техническая поддержка;

логистическое и программное обеспечение для систем HAWK.

Главным подрядчиком проекта станет Sierra Nevada Corporation, а общая стоимость пакета может достичь $108,1 млн.

В Госдепе заявили, что продажа оборудования Украине соответствует внешнеполитическим интересам США и интересам безопасности.

— Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе, — отметили в ведомстве.

Также там отметили, что новое оборудование поможет Украине противодействовать текущим и будущим угрозам.

В Вашингтоне добавили, что украинские военные смогут без проблем интегрировать эти товары и услуги в свои Вооруженные силы.

Ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что Минобороны США разблокировало $400 млн военной помощи Украине, которые ранее оставались неиспользованными.

По его словам, эти средства направят на укрепление оборонного потенциала и заключение новых контрактов.

В то же время в Пентагоне объяснили, что сроки поставки вооружения будут зависеть от потребностей Украины и конкретных контрактов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.