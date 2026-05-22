Президент США Дональд Трамп оголосив про намір направити до Польщі додаткові 5 тис. американських військових. Рішення стало несподіваним, адже лише тиждень тому Пентагон зупинив розгортання бойової бригади у цій країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

США направлять контингент до Польщі

За словами Трампа, рішення пов’язане з перемогою на президентських виборах у Польщі Кароля Навроцького, якого він публічно підтримував. Нагадаємо, що Навроцький офіційно вступив на посаду президента Польщі в серпні 2025 року.

– З огляду на успішне обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького та наші добрі відносини, я радий повідомити, що США направлять до Польщі ще 5 тис. військовослужбовців, – написав американський президент у соцмережах.

Таким чином Білий дім фактично змінив попередню позицію щодо скорочення військової присутності у Польщі. Раніше Міністерство оборони США відклало перекидання близько 4 тис. військових, частина яких уже вирушила з бази Форт-Худ у штаті Техас.

У Пентагоні наголосили, що це не було раптовим рішенням в останню хвилину. Водночас наразі невідомо, коли саме прибудуть до Польщі додаткові сили, де вони будуть розміщені та чи йдеться про постійну присутність, чи ротацію.

Попередні заяви про можливе скорочення американського контингенту в Європі викликали занепокоєння серед союзників по НАТО та конгресменів. Польща, яку Вашингтон вважає одним із ключових партнерів у регіоні, намагалася запевнити громадян, що США не планують згортати військову підтримку.

Крім того, Трамп раніше заявляв про можливе виведення щонайменше 5 тис. американських військових з Німеччини та допускав масштабніше скорочення контингенту США у Європі, який нині налічує близько 85 тис. військовослужбовців.

Віцепрезидент Джей Ді Венс пояснював затримку з перекиданням військ до Польщі необхідністю стимулювати європейські країни активніше дбати про власну безпеку.

Водночас у Пентагоні заявили, що в межах перегляду американської військової присутності планують остаточно вивести з Європи близько 4 тис. військових, щоб союзники по НАТО взяли на себе більшу відповідальність за оборону континенту.

Джерело : Bloomberg

