Москва уже не имеет решающего преимущества в человеческом ресурсе, а Украина вместе с союзниками должна усилить дипломатическое, санкционное и военное давление.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети X после неформальной министерской встречи Совета НАТО-Украина в шведском Хельсинборге.

Переломный момент в войне России против Украины

Глава МИД Украины сообщил, что во время встречи с министрами иностранных дел стран НАТО обсуждали дальнейшую поддержку Украины и ситуацию с безопасностью в Европе.

Сейчас смотрят

По словам Сибиги, сейчас война переходит в новую фазу, а Россия постепенно теряет одно из своих главных преимуществ.

— Мы находимся в переломном моменте войны, и давление на Москву усиливается. Украина держит оборону, и российская человеческая мощь больше не является решающим преимуществом, — подчеркнул министр.

Он отметил, что для достижения мира необходимы три ключевые составляющие: дипломатия, давление и сила.

Сибига отметил, что Украина вместе с партнерами должна усиливать санкции против России, а также использовать другие механизмы воздействия на Кремль.

— Нам необходим новый импульс в наших усилиях по установлению мира, одновременно с усилением наших специальных долгосрочных санкций и других рычагов влияния, — написал глава МИД.

Отдельно министр сообщил союзникам о росте рисков со стороны Беларуси.

По его словам, Украина призвала партнеров усилить сдерживание и принять дополнительные меры, чтобы не допустить расширения агрессии со стороны Москвы и Минска.

Также Сибига отметил, что Украина уже не только просит помощи у партнеров, а сама становится важным элементом системы европейской безопасности.

Он отметил, что украинский опыт войны и технологии могут быть полезными для союзников по НАТО.

Сибига также заявил, что за последний год Альянс значительно укрепился.

По его словам, решение стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП стало «исторической вехой».

Министр отдельно поблагодарил США и союзников за поддержку Украины, а также отметил роль Швеции как одного из ключевых партнеров.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус также заявил о признаках переломного момента в войне в пользу Украины.

В интервью Welt он отметил, что Россия переживает период слабости как в экономическом, так и в военном плане. По словам Писториуса, украинские силы демонстрируют прогресс, а удары по российской военной инфраструктуре становятся все более точными и эффективными.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.