Украинским военным удалось вернуть около 400 квадратных километров территории после того, как система спутниковой связи Starlink стала недоступной для российских сил.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки и оценку Пентагона.

Блокировка Starlink повлияла на российские войска

По информации агентства, речь идет о наступательных действиях Сил обороны Украины на юге страны в начале 2026 года.

После того как российские подразделения потеряли доступ к Starlink, у них начались серьезные проблемы со связью, координацией и управлением войсками.

В разведке США пришли к выводу, что это помогло Украине вернуть около 400 квадратных километров территории.

В Пентагоне считают, что отключение Starlink для российских сил стало одним из ключевых элементов успеха операции.

Bloomberg отмечает, что после потери доступа к системе у российских войск ухудшилась ситуационная осведомленность и управление подразделениями на фронте.

Аналогичные жалобы ранее появлялись и в российских военных Telegram-каналах.

По данным агентства, США и SpaceX последние месяцы работали над тем, чтобы ограничить использование Starlink российскими военными.

В Вашингтоне систему называют критически важной для украинской армии.

В то же время в Bloomberg отметили, что успехи Украины пока не привели к масштабному перелому на фронте. Россия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях и пытается перегруппировать силы после проблем с коммуникациями.

Напомним, что в конце января 2025 года стало известно, что Минобороны Украины вместе с компанией SpaceX работают над решением проблемы использования систем Starlink российскими военными и дронами.

А уже 1 февраля глава компании Илон Маск заявил, что меры для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, похоже, дали результат.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что проблемы со связью у российских войск из-за блокировки Starlink открывают для ВСУ возможность перехватить стратегическую инициативу.

По его словам, потеря спутниковой связи значительно усложняет координацию российских войск на поле боя.

