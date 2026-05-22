В ночь на 22 мая (с 18:00 21 мая) российский враг атаковал Украину 124 ударными дронами типа Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия. Россияне наносили удары с направлений Курска, Шаталова, Орла, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска и из населенного пункта Гвардейское, что в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 22 мая

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 115 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание семи беспилотников в пяти локациях, а также падение обломков сбитых дронов в пяти локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько вражеских БПЛА.

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, ночью подразделения Воздушного командования Восток в различных районах области сбили 32 вражеских БПЛА.

Кроме того, в Криворожском районе враг атаковал дронами Кривой Рог, поселку Апостолово и Грушевской общине. Повреждены предприятие, объекты инфраструктуры и хозяйственное сооружение.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ночью и утром вражеские дроны атаковали город. В Николаеве слышались взрывы. По предварительным данным, это была работа противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 549-е сутки.

Источник : Воздушные силы ВСУ

