В ближайшие недели США планируют провести консультации с Украиной, европейскими партнерами и Россией по поводу будущей архитектуры европейской безопасности.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер, который участвует в переговорах от американской стороны.

Кушнер анонсировал консультации по архитектуре европейской безопасности

По словам Джареда Кушнера, в ближайшие недели американская сторона планирует провести закрытые консультации и многосторонние обсуждения с Украиной, европейскими партнерами и Россией.

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Цель переговоров — найти общее понимание будущей системы европейской безопасности, которая должна снизить риск новой войны.

Джаред Кушнер подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины нельзя окончательно согласовать отдельно от послевоенной архитектуры безопасности Европы. По его мнению, эти вопросы нужно рассматривать вместе.

Американская сторона предлагает сосредоточиться на постоянных каналах консультаций, кризисной связи, механизмах предотвращения военных инцидентов, прозрачности и взаимных мерах по снижению риска эскалации.

В то же время Джаред Кушнер подчеркнул, что любая будущая договоренность должна сохранять суверенитет и независимость принятия решений всеми государствами-участниками.

Гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО: позиция США

Джаред Кушнер назвал готовность президента США Дональда Трампа рассмотреть гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора важным элементом достижения прочного мира.

Он также заявил, что готовность России обсуждать такие гарантии может свидетельствовать о серьезности ее намерений относительно мирного урегулирования.

По словам Джареда Кушнера, гарантии, подкрепленные механизмами сдерживания и предотвращения военных столкновений, могли бы существенно снизить риск новой войны.

В то же время окончательное решение о возможных американских обязательствах должен одобрить Дональд Трамп с учетом конституционных процедур и полномочий Конгресса США.

Джаред Кушнер отметил, что американский президент согласится на такой шаг только при условии, что гарантии будут соответствовать национальным интересам США, а механизмы безопасности сделают необходимость их применения крайне маловероятной.

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО поднимался во время встречи Коалиции желающих в Берлине.

По его словам, союзники понимают, что самой надежной гарантией безопасности для Украины является членство в блоке, которое при этом укрепило бы само НАТО.

Комментируя возможность гарантий по аналогии со статьей 5, Зеленский подчеркнул, что пока остается непонятным, какие именно государства будут участвовать в коллективной защите Украины, как будет работать этот механизм и будут ли партнеры готовы отразить новую агрессию.

Президент отметил, что ответы на эти вопросы должны быть не только устными, но и закрепленными в документах.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности не могут ограничиваться сроком президентства Дональда Трампа.

По его словам, Украине нужны долгосрочные обязательства, которые будут действовать и после смены американской администрации. Иначе речь пойдет не об устойчивом мире, а лишь о временной паузе в войне.

Позиция России по гарантиям безопасности

В то же время заявления американской стороны о готовности Москвы обсуждать гарантии по модели НАТО противоречат публичной позиции российского МИД.

20 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва считает неприемлемыми любые формы так называемого квазичленства Украины в НАТО.

По его словам, Россия настаивает на том, чтобы Украина не стала членом блока, и только после этого допускает обсуждение гарантий безопасности.