Немецкий концерн Rheinmetall открывает в Нижней Саксонии крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов. Продукцию ждут в Украине.

Об этом сообщают Bloomberg и DW.

Rheinmetall запускает новый завод в ФРГ

На церемонии открытия завода в Унтерлюссе недалеко от Ганновера будут присутствовать гендиректор Армин Паппергер, министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейл, министр обороны Борис Писториус, а также генсек НАТО Марк Рютте и другие высокопоставленные гости.

Rheinmetall начал строительство завода в начале 2024 года при экс-канцлере Германии Олафе Шольце. Он должен был открыться в конце весны или в начале лета этого года.

Новый завод состоит из двух зданий: одно предназначено для производства 155-мм артиллерийских снарядов, а второе – для загрузки, сборки и упаковки. Предполагается, что значительная часть боеприпасов будет отправлена в Украину в рамках поддержки Киева.

До конца текущего года планируется выпустить 25 тыс. снарядов, в 2026 году – 140 тыс. Ожидается, что еще через год завод заработает на максимальную мощность – до 350 тысяч, что сделает его крупнейшим в Европе.

Объем инвестиций составляет около €500 млн, а на предприятии будет создано более 500 рабочих мест. Rheinmetall также планирует производить на заводе ракетные двигатели для реактивной артиллерии с 2026 года.

Недавно Rheinmetall завершил другой крупный проект в Германии – завод в городе Веце недалеко от нидерландской границы, где немецкий оборонный подрядчик производит центральные секции фюзеляжа для истребителя F-35 компании Lockheed Martin Corp.

