Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество отреагировать на удар россиян по особой территории вокруг Чернобыльской атомной станции.

Об этом говорится в официальном заявлении украинского лидера.

Реакция Зеленского на удар РФ по ядерному объекту ЧАЭС

Владимир Зеленский отметил, что здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива является объектом чрезвычайно критической инфраструктуры.

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– Чрезвычайно подлый российский удар. МИД Украины, Министерство энергетики и все наши службы уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, что произошло, – заметил он.

По мнению президента, Россия сознательно нанесла удар именно по этому объекту ядерной инфраструктуры.

— На данный момент превышения норм радиационного фона нет. Но однозначно превышена и без того запредельная российская наглость, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он заявил, что нужны реальные новые шаги со стороны мирового сообщества, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война — удар по самой России.

Зеленский призвал мировое сообщество усиливать давление на РФ.

Что заявили в МИДе

Между тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига решительно осудил российский удар по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

– Это не первый раз Россия ставит под угрозу украинские ядерные объекты. Российский ядерный шантаж и пренебрежение принципами ядерной безопасности являются системными, умышленными и неприемлемыми. Такие действия заслуживают решительного осуждения во всем мире и усиления давления на агрессора, – заявил он.

Напомним, в ночь на 7 июня 2026 года в результате попадания российского дрона раздался взрыв в здании приема контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Атака российского беспилотника произошла в 02:10. В результате удара на территории объекта возник пожар площадью около 40 кв. м. По данным Энергоатома, отработанное ядерное топливо в поврежденном здании не хранилось. Пожар оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Радиационный фон на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы.

В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что на месте обнаружили обломки российского дрона Shahed. Несмотря на обычный радиационный фон, профильные службы продолжают мониторинг ситуации.

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