Німецький концерн Rheinmetall відкриває у Нижній Саксонії найбільший в Європі завод з виробництва боєприпасів. Продукцію чекають і в Україні.

Про це повідомляють Bloomberg та DW.

Rheinmetall запускає новий завод у ФРН

На церемонії відкриття заводу в Унтерлюссі поблизу Ганновера буде присутній гендиректор Армін Паппергер, міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейл, міністр оборони Борис Пісторіус, а також генсек НАТО Марк Рютте та інші високопосадові гості.

Rheinmetall розпочав будівництво заводу на початку 2024 року за ексканцлера Німеччини Олафа Шольца. Він мав відкритися наприкінці весни або на початку літа цього року.

Новий завод складається з двох будівель: одна призначена для виробництва 155-мм артилерійських снарядів, а друга — для завантаження, складання та пакування. Передбачається, що значна частина боєприпасів буде відправлена в Україну у межах підтримки Києва.

До кінця поточного року планується випустити 25 тис. снарядів, у 2026 році – 140 тис. Очікується, що ще через рік завод запрацює на максимальну потужність – до 350 тисяч, що зробить його найбільшим в Європі.

Обсяг інвестицій становить близько €500 млн, а на підприємстві буде створено понад 500 робочих місць. Rheinmetall також планує виробляти на заводі ракетні двигуни для реактивної артилерії з 2026 року.

Нещодавно Rheinmetall завершив інший великий проєкт у Німеччині – завод у місті Веце поблизу нідерландського кордону, де німецький оборонний підрядник виробляє центральні секції фюзеляжу для винищувача F-35 компанії Lockheed Martin Corp.

