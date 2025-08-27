Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Европейского Союза и Европейского фонда мира, оспаривая использование Украиной средств от замороженных активов российского Центробанка.

Иск Венгрии об использовании активов РФ для помощи Украине

Иск был подан в июле, а дело было принято к рассмотрению судебным органом ЕС на этой неделе, сообщает Portfolio.

Правительство Венгрии возражает против решения Совета Евросоюза, принятого в мае прошлого года, и решения о реализации ЕФМ от февраля 2025 года, которое позволило направлять доходы от замороженных российских активов на помощь Украине.

ЕС ранее решил, что большая часть поступлений от налогообложения российских активов будет направлена в Европейский фонд мира для покрытия расходов государств-членов на поддержку Киева.

Венгрия долгое время препятствует выделению более €6 млрд из ЕФМ, хотя ей гарантировали, что эти средства не будут направлены на финансирование оружия.

Однако из-за того, что Венгрия воздержалась при голосовании, Европейский Союз получил возможность решать вопрос использования российских активов самостоятельно.

Будапешт настаивает на отмене решения руководящего комитета ЕФМ от марта 2025 года, которое позволяет принимать решения о распределении средств без обязательного голоса Венгрии.

По мнению венгерской стороны, это идет вразрез с фундаментальными принципами принятия решений в ЕС.

В издании обратили внимание, что перспективы этого иска неопределенны: рассмотрение в Суде ЕС может длиться годами, а часть доходов от российских активов уже направляется на невоенную помощь Украине.

Кроме этого, системные действия Венгрии затрудняют вступление Украины в Европейский Союз, в частности из-за блокирования первых переговорных кластеров.

Недавно Bloomberg сообщало, что в ЕС рассматривают различные варианты, которые позволят предотвратить блокирование начала переговоров о вступлении Украины со стороны Венгрии.

