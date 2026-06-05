Кабинет Министров Украины 30 мая 2026 принял решение, существенно обновляющее подход к бронированию военнообязанных.

Правительство заявляет, что цель изменений — сделать систему более прозрачной и защищенной от злоупотреблений, сохранив баланс между оборонными потребностями государства и функционированием экономики.

Речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, имеющих статус критически важных для экономики и жизнеобеспечения страны в условиях военного положения.

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О новых критериях подтверждения критичности предприятия и предлагаемых в правительстве читайте в нашем материале.

Что известно о новых правилах подтверждения критичности предприятия

Одним из ключевых решений является полный пересмотр критериев, согласно которым предприятия признаются критически важными.

До 10 июня все министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны обновить критерии критичности по согласованию с Министерством обороны и Министерством экономики.

Срок подтверждения критичности предприятия в 2026 году

Решения о предоставлении статуса критически важных, которые уже действуют на момент вступления в силу новых изменений, остаются в силе до истечения срока их действия, но не более чем до 1 сентября 2026 года.

После пересмотра критериев критичности запускается следующий этап – проверка предприятий, уже имеющих соответствующий статус. До 1 июля органы власти должны проанализировать, отвечают ли они новым требованиям.

Если критерий, на основании которого предприятие получило статус, будет изменен или исключен, статус критически важного может быть пересмотрен или отменен.

В таком случае каждая компания должна будет доказать, что ее деятельность критически важна для экономики, обороны или жизнеобеспечения населения.

Правила подтверждения критичности предприятия: новый порог для бронирования

Отдельно правительство усилило требования к уровню заработной платы, который влияет как на подтверждение критичности предприятия, так и на возможность бронирования работников.

Установлено, что средняя начисленная заработная плата должна составлять не менее трех минимальных зарплат – это 25 941 грн.

Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, действует пониженный порог — 2,5 минимальной зарплаты, то есть 21 618 грн.

Отдельно подчеркивается, что речь идет именно о начисленной зарплате, то есть к уплате налогов.

Учет работников по совместительству: один человек – одна квота

Изменяется механизм учета работников в квоте бронирования. Теперь военнообязанный, работающий по совместительству или имеющий несколько мест работы, учитывается только один раз — за одним предприятием.

Это правило также касается работников, уже имеющих отсрочку по другим основаниям. Цель нововведения — сделать невозможным ситуации, когда один человек одновременно увеличивает квоту бронирования на нескольких предприятиях.

Подтверждение статуса критичности и переходный период

После обновления критериев критичности предприятия в 2026 году, все предприятия, уже имеющие статус критически важных, должны его подтвердить.

В то же время, действующие решения о критичности не отменяются автоматически. Для бизнеса предусмотрен переходный период: статус остается действующим на 2 июня 2026 года и действует до истечения установленного срока, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года.

В этот же период сохраняется и действующее бронирование работников критически важных предприятий.

Отмена лишнего бронирования и обязанности работодателей

Отдельное внимание правительство уделило контролю за количеством забронированных работников. Если предприятие превышает установленную квоту, руководитель обязан в течение 10 рабочих дней подать заявление об аннулировании избыточного бронирования через портал Действие.

Список документов для подтверждения критичности предприятия указан в постановлении №76. Прежде всего подается заявление (письмо-обращение), адресованное профильному министерству или соответствующей областной военной администрации (ОВА).

Далее добавляется справка о среднем уровне заработной платы, которая должна соответствовать государственному нормативу, в частности, установленному соотношению к минимальной заработной плате.

Обязательна также налоговая отчетность (выписка или квитанции за последний отчетный период), что подтверждает отсутствие налоговой задолженности и долгов по уплате ЕСВ.

Отдельно представляется справка о количестве военнообязанных работников, где указывается общая численность персонала и перечень лиц, подлежащих бронированию.

Дополнительные документы в зависимости от вида деятельности

В зависимости от того, по какому критерию предприятие претендует на статус, пакет документов расширяется.

Для предприятий оборонной сферы необходимо предоставить заверенные копии контрактов (приложения 1, 2 или 3), согласованные с государственным заказчиком или главным исполнителем оборонного заказа.

Для стартапов и резидентов специальных режимов (в частности Действие.City) добавляются отчет о соответствии установленным требованиям и независимое аудиторское заключение, подтверждающее эти данные.

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