В ночь на пятницу, 5 июня, Силы беспилотных систем поразили четыре российских судна-сухогруза и один танкер в портах временно оккупированных Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах ВОТ.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

СБС поразили четыре судна-сухогруза РФ: что известно

По его словам, пораженные суда использовались для перевозки похищенного украинского зерна, военных грузов и нефтепродуктов.

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— Контрабандную логистику оккупанта следует остановить. Птицы 1 ОЦ Сил беспилотных систем вежливо посетили сухогрузы и танкер, — написал Мадяр в Telegram.

Напомним, 3 июня Мадяр сообщил о поражении российского корвета Бойкий, который входит в состав 128 бригады надводных кораблей Балтийского флота РФ.

На момент удара корабль находился в сухом доке на базе Кронштадт в Санкт-Петербурге.

4 июня стало известно, что дроны Сил беспилотных систем поразили российский пограничный сторожевой корабль класса Светляк в оккупированном Крыму.

В конце мая Силы беспилотных систем ВСУ нанесли серию ударов по военным полигонам, объектам газовой инфраструктуры и логистики российских войск.

Так, 413 полк Рейд нанёс удар по военному полигону 36 армии России в Запорожской области.

9 батальон 414 бригады Птицы Мадяра поразил военный полигон 3 армии Трехизбенка в Луганской области, сообщили в Силах беспилотных систем ВСУ.

20 бригада К-2 нанесла удар по газовому хранилищу на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, 414 бригада Птицы Мадяра атаковала логистические объекты российской армии в Донецкой и Луганской областях.

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