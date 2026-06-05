Взрыв в порту Констанца в Румынии произошел из-за инцидента с морским безэкипажным катером Украины, потерявшим управление после влияния российских средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

Взрыв дрона в Румынии: что говорят в ВМС

Ведомство признало, что взрыв в порту Констанца в Румынии произошел при участии именно украинского дрона.

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Там уточнили, что морской безэкипажный катер ВМС ВС Украины выполнял задачи в Черноморской операционной зоне, но потерял управление и оказался у берегов Румынии под влиянием средств РЭБ россиян.

Военно-морские силы ВС Украины подчеркнули, что передали информацию о потерянном морском дроне Военно-морским силам Румынии, чтобы предотвратить потери среди гражданского населения.

Напомним, утром 5 июня взрыв в порту Констанца в Румынии прогремел в результате инцидента с морским беспилотником. Район у нефтяного терминала полностью изолировали.

В Минобороны Румынии заявляли, что дрон похож на те, которые “используются на войне в Украине”.

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