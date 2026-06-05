Певица Оля Полякова представила первый клип своего нового музыкального проекта TheNogi.

Сегодня, 5 июня, артистка без предварительных анонсов выпустила видео на песню Не на часі, которая стала дебютным визуальным релизом ее альтер эго Изольды Рот из проекта для взрослых TheNogi.

Клип уже появился в открытом доступе, а сам трек стал первым синглом будущего одноименного альбома TheNogi, релиз которого запланирован на 17 июня.

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Оля Полякова показала первый клип проекта TheNogi

В новом видео Полякова предстает в образе эпатажной Изольды Рот — главной героини проекта TheNogi.

События клипа разворачиваются в стиле гламурной сатиры: героиня появляется под вспышками фотокамер, путешествует в лимузине, посещает вечеринки и оказывается в центре всеобщего внимания.

При создании видео использовались технологии искусственного интеллекта. Также в песне звучит нецензурная лексика, однако артистка с самого начала позиционировала TheNogi как проект для взрослой аудитории.

Основная идея работы — донести, что “на часі — все”. Создатели проекта называют видео манифестом любви к себе и призывом не откладывать жизнь на потом.

Реакция сети

За первые пять часов после публикации клип посмотрели более 2,4 тыс. раз.

В комментариях зрители активно обсуждают нецензурную лексику, провокационный стиль видео и его главный месседж о праве жить здесь и сейчас.

Большинство первых отзывов под видео оказались положительными.

На самом деле, песня и клип с очень глубоким смыслом. Никто не знает, сколько нам времени отмерено на этой земле. Именно поэтому нужно проживать каждый день как последний.

Оля напомнила, что такое настоящий артист, который должен отражать реальность сегодняшнего дня. Думаю, наши потомки будут слушать эту песню и понимать, как не нужно жить! Спасибо! Клип — бомба, трек — драйв!

Потрясающе глубокий философский клип и песня. Кто видит здесь только голые ноги и слышит только мат, тот просто не способен видеть и слышать больше. Женщина-огонь, гениальная актриса, намного больше, чем просто певица.

Оля, никого не слушай! Это — твое!

Не на часі — война, а жить здесь и сейчас на полную — спасает кукуху украинцев… Так и живем — ночью спасаемся от обстрелов в коридорах, а утром бежим, чтобы не опоздать на работу. Поэтому идите все на х*р, кто осуждает и кому это не на часі.

Ну, иначе о нашем времени не споешь.

Песня — супер! Очень жизненная, — пишут пользователи под клипом.

Напомним, проект TheNogi стал отдельным творческим направлением Поляковой со своим стилем, образами и аудиторией. Саму музыку певица определяет как “стервопоп” — жанр, который описывает как смелый, взрослый и провокационный.

Ранее артистка объясняла, что создала TheNogi для более откровенных высказываний и тем, которые не всегда могли звучать в творчестве Оли Поляковой.

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