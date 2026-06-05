Оля Полякова в образе Изольды Рот представила дебютный клип проекта TheNogi
- Оля Полякова выпустила первый клип нового проекта TheNogi на песню Не на часі.
- Главной героиней видео стало альтер эго певицы — Изольда Рот.
- Клип создан с использованием технологий искусственного интеллекта и содержит нецензурную лексику.
Певица Оля Полякова представила первый клип своего нового музыкального проекта TheNogi.
Сегодня, 5 июня, артистка без предварительных анонсов выпустила видео на песню Не на часі, которая стала дебютным визуальным релизом ее альтер эго Изольды Рот из проекта для взрослых TheNogi.
Клип уже появился в открытом доступе, а сам трек стал первым синглом будущего одноименного альбома TheNogi, релиз которого запланирован на 17 июня.
Оля Полякова показала первый клип проекта TheNogi
В новом видео Полякова предстает в образе эпатажной Изольды Рот — главной героини проекта TheNogi.
События клипа разворачиваются в стиле гламурной сатиры: героиня появляется под вспышками фотокамер, путешествует в лимузине, посещает вечеринки и оказывается в центре всеобщего внимания.
При создании видео использовались технологии искусственного интеллекта. Также в песне звучит нецензурная лексика, однако артистка с самого начала позиционировала TheNogi как проект для взрослой аудитории.
Основная идея работы — донести, что “на часі — все”. Создатели проекта называют видео манифестом любви к себе и призывом не откладывать жизнь на потом.
Реакция сети
За первые пять часов после публикации клип посмотрели более 2,4 тыс. раз.
В комментариях зрители активно обсуждают нецензурную лексику, провокационный стиль видео и его главный месседж о праве жить здесь и сейчас.
Большинство первых отзывов под видео оказались положительными.
- На самом деле, песня и клип с очень глубоким смыслом. Никто не знает, сколько нам времени отмерено на этой земле. Именно поэтому нужно проживать каждый день как последний.
- Оля напомнила, что такое настоящий артист, который должен отражать реальность сегодняшнего дня. Думаю, наши потомки будут слушать эту песню и понимать, как не нужно жить! Спасибо! Клип — бомба, трек — драйв!
- Потрясающе глубокий философский клип и песня. Кто видит здесь только голые ноги и слышит только мат, тот просто не способен видеть и слышать больше. Женщина-огонь, гениальная актриса, намного больше, чем просто певица.
- Оля, никого не слушай! Это — твое!
- Не на часі — война, а жить здесь и сейчас на полную — спасает кукуху украинцев… Так и живем — ночью спасаемся от обстрелов в коридорах, а утром бежим, чтобы не опоздать на работу. Поэтому идите все на х*р, кто осуждает и кому это не на часі.
- Ну, иначе о нашем времени не споешь.
- Песня — супер! Очень жизненная, — пишут пользователи под клипом.
Напомним, проект TheNogi стал отдельным творческим направлением Поляковой со своим стилем, образами и аудиторией. Саму музыку певица определяет как “стервопоп” — жанр, который описывает как смелый, взрослый и провокационный.
Ранее артистка объясняла, что создала TheNogi для более откровенных высказываний и тем, которые не всегда могли звучать в творчестве Оли Поляковой.