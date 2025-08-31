Путин не изменился, за 25 лет он начал четыре войны – фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость усиления коллективной обороны в ответ на угрозу со стороны России.
Об этом она заявила во время совместного брифинга с премьером Польши Дональдом Туском на польско-белорусской границе.
Фон дер Ляйен об угрозе со стороны России
Глава ЕК заверила Туска и польский народ в полной солидарности Европы с Польшей и подчеркнула важность продолжения давления на российского диктатора Путина.
– Путин не изменился. За последние 25 лет он начал четыре войны. Его можно сдерживать только с помощью мощного противодействия. Мы должны быть точными и быстрыми, усиливая нашу оборонную позицию, — сказала она.
Со своей стороны Туск подчеркнул, что последние недели войны в Украине демонстрируют, что уступки России “не приводят к успеху и не гарантируют безопасности”.
Туск призвал Европу оказать твердую поддержку Польше и Украине, призвав НАТО, Европейский Союз и Соединенные Штаты оставаться решительными.
Визит фон дер Ляйен в Польшу является частью ее четырехдневной поездки в европейские страны, граничащие с Россией или ее сюзереном Беларусью, целью которой является подчеркнуть солидарность с приграничными государствами и поддержать развитие оборонной промышленности Европы.
Главной темой разговора с Дональдом Туском были оборона и безопасность, в частности защита восточной границы ЕС и программа SAFE.