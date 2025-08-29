Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали ввести вторичные санкции, направленные на подрыв военной машины России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на совместное заявление, обнародованное в пятницу после встречи членов правительств Германии и Франции.

Макрон и Мерц призывают усилить санкции против РФ

Чтобы помешать Москве получать доходы от продажи нефти, две крупнейшие экономики Европы, Франция и Германия, будут настаивать на мерах, направленных против “компаний из третьих стран, которые поддерживают войну России”.

— Мы продолжим настаивать на введении дополнительных санкций собственными силами, и мы к этому готовы, а также ожидаем этого от США, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров, — заявил Макрон во время совместной с Мерцем пресс-конференции.

Лидеры Франции и Германии планируют переговорить с Трампом на выходных. Вероятно, это будут отдельные разговоры.

Последний двухнедельный дедлайн, установленный Трампом, подходит к концу, но четких результатов в достижении мирного соглашения нет.

Вместо этого на этой неделе Кремль нанес один из самых масштабных за год ударов дронами и ракетами по Киеву, в результате которого погибли 25 человек.

Хотя Европа стремится усилить давление на российского диктатора, ей нужна поддержка США, особенно в сфере санкций, чтобы заставить Путина сделать шаги к прекращению войны, заявил на условиях анонимности европейский чиновник.

Франция и Германия договорились активизировать сотрудничество в рамках Европейского Союза и с партнерами Большой семерки, чтобы “далее расширять и развивать эффективные и надежные санкции”.

Как подчеркивается в заявлении, цель состоит в том, чтобы “оказать максимальное давление на Россию”.

— В США сейчас обсуждают дополнительные пошлины. Я был бы очень рад, если бы американское правительство приняло решение применить их в отношении тех государств, чьи закупки нефти и газа финансируют значительную часть российской военной экономики, — отметил Мерц.

ЕС обсуждает вторичные санкции против России

ЕС начал обсуждение вторичных санкций, направленных против энергетического сектора России. Эти меры должны предотвратить помощь третьих стран Кремлю в обходе уже действующих ограничений.

Также планируются новые шаги в отношении нефтегазовой и финансовой сфер России.

Инициатива по расширению санкций появилась на фоне растущего недовольства европейских лидеров нежеланием президента США открыто противостоять Владимиру Путину из-за его войны против Украины.

Союзники Киева надеются, что такой шаг сможет подтолкнуть Трампа реализовать его собственные угрозы расширить санкции против Кремля.

— Мы работаем над следующим пакетом, на столе есть несколько вариантов, — сказала журналистам в Копенгагене руководитель внешней политики ЕС Кая Каллас во время неформальной встречи министров обороны. — Конечно, наиболее болезненными для них будут любые санкции в энергетике и вторичные санкции.

ЕС в 2023 году принял так называемый инструмент противодействия обходу санкций, однако пока его не применял.

Этот механизм запрещает экспорт, поставку или передачу определенных товаров в третьи страны, которые могут помогать в обходе ограничений.

