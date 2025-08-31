Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на потребі посилення колективної оборони у відповідь на загрозу з боку Росії.

Про це вона сказала під час спільного брифінгу з прем’єром Польщі Дональдом Туском на польсько-білоруському кордоні.

Фон дер Ляєн про загрозу з боку Росії

Глава ЄК запевнила Туска і польський народ у повній солідарності Європи з Польщею та наголосила на важливості продовження тиску на російського диктатора Путіна.

– Путін не змінився. За останні 25 років він розпочав чотири війни. Його можна стримувати лише за допомогою потужної протидії. Ми повинні бути точними та швидкими, посилюючи нашу оборонну позицію, – сказала вона.

Зі свого боку Туск зауважив, що останні тижні війни в Україні демонструють, що поступки Росії “не призводять до успіху і не гарантують безпеки”.

Туск закликав Європу надати тверду підтримку Польщі та Україні, закликавши НАТО, Європейський Союз і Сполучені Штати залишатися рішучими.

Візит фон дер Ляєн до Польщі є частиною її чотириденної поїздки до європейських країн, що межують із Росією або її сюзереном Білоруссю, метою якої є підтвердити солідарність із прикордонними державами та підтримати розвиток оборонної промисловості Європи.

Головною темою розмови з Дональдом Туском були оборона та безпека, зокрема захист східного кордону ЄС та програма SAFE.

