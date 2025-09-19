В Польше задержали двух граждан Украины, которые незаконно пересекли границу. Вместе с ними поймали двух украинцев, которые должны были переправить их дальше на территорию Европейского Союза.

Задержание украинцев в Польше за незаконное пересечение границы

Как сообщает Пограничная охрана Польши, инцидент произошел в ночь с 16 на 17 сентября на участке польско-украинской границы, охраняемом сотрудниками пункта пропуска в Ступосянах.

Пограничники в Бещадах, выполняя задание с использованием современных средств охраны границы, заметили украинский микроавтобус, проезжавший через приграничные города Польши.

Транспортное средство остановили для проверки. Выяснилось, что в микроавтобусе находились четверо граждан Украины. У двоих из них не было документов, разрешающих пребывание в Польше.

Женщина и мужчина легально въехали в Польшу через пограничный переход в Кроссценко ранее. Они прибыли на участок границы, чтобы забрать друзей и перевезти их в Словакию.

Двое, незаконно пересекшие границу, были хорошо подготовлены к своему переходу через Бещады. У них была одежда и навигационное оборудование. Пограничники точно определили место незаконного пересечения, а вскоре их задержали.

Двум гражданам Украины предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Польши, а их друзьям — в пособничестве и подстрекательстве к совершению противоправного деяния.

Все они признали себя виновными и добровольно согласились на четырехмесячное тюремное заключение с испытательным сроком в два года. Лиц, совершивших незаконное пересечение границы, экстрадировали в Украину.

Фото: Пограничная охрана Польши

