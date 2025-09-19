У Польщі затримали двох громадян України, які незаконно перетнули кордон. Разом з ними спіймали двох українців, які мали переправити їх далі на територію Європейського Союзу.

Затримання українців у Польщі за незаконний перетин кордону

Як повідомляє Прикордонна охорона Польщі, інцидент стався в ніч з 16 на 17 вересня на ділянці польсько-українського кордону, що охороняється співробітниками пункту пропуску в Ступосянах.

Прикордонники в Бещадах, виконуючи завдання з використанням сучасних засобів охорони кордону, помітили український мікроавтобус, що проїжджав через прикордонні міста Польщі.

Транспортний засіб зупинили для перевірки. З’ясувалося, що в мікроавтобусі перебували четверо громадян України. У двох з них не було документів, що дозволяють перебування в Польщі.

Жінка і чоловік легально в’їхали до Польщі через прикордонний перехід в Кросценко раніше. Вони прибули на ділянку кордону, щоб забрати друзів і перевезти їх до Словаччини.

Двоє, осіб які незаконно перетнули кордон, були добре підготовлені до свого переходу через Бещади. У них був одяг і навігаційне обладнання. Прикордонники точно визначили місце незаконного перетину, а згодом їх затримали.

Двом громадянам України висунули звинувачення в незаконному перетині кордону Польщі, а їхнім друзям – у пособництві та підбурюванні до вчинення протиправного діяння.

Всі вони визнали себе винними і добровільно погодилися на чотиримісячне тюремне ув’язнення з випробувальним терміном у два роки. Осіб, які здійснили незаконний перетин кордону, екстрадували в Україну.

Фото: Прикордонна охорона Польщі

