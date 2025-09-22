НАТО разместит в Польше и Румынии турецкую систему воздушного наблюдения MEROPS, которая работает по принципу многоспектрального оптического прицела увеличенной дальности, после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство.

Турецкие системы воздушного наблюдения в Польше и Румынии

Страны НАТО начнут развертывание турецкой системы в Польше и Румынии для повышения возможностей раннего оповещения и реагирования на эскалацию угроз со стороны беспилотников из России, сообщает Euractiv.

Отмечается, что этот шаг стал следствием 19 нарушений национального воздушного пространства, которые польские власти зафиксировали в ночь с 9 на 10 сентября. Эти инциденты усилили призывы к усилению контроля на восточном фланге НАТО.

Система MEROPS, разработанная турецкой оборонной компанией Aselsan, может устанавливаться на вертолеты и беспилотники. Она способна обнаруживать вражеские системы сквозь облака и пыль. Впервые она была публично представлена в 2022 году.

По данным Немецкого информационного агентства (DPA), обучение для работы этой системы воздушного наблюдения начнется при поддержке Украины уже на следующей неделе.

Аналитики говорят, что развертывание, как ожидается, усилит возможности раннего оповещения и ускорит реагирование на угрозы беспилотников, которые стали постоянной особенностью полномасштабной войны России в Украине и ее распространения на соседние государства.

В издании отмечают, что эта система станет дополнением к радиолокационным и традиционным средствам реагирования истребителей в рамках стратегии НАТО по патрулированию воздушного пространства в восточной части Европы.

