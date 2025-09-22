НАТО розмістить в Польщі та Румунії турецьку систему повітряного спостереження MEROPS, яка працює за принципом багатоспектрального оптичного прицілу збільшеної дальності, після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір.

Турецькі системи повітряного спостереження у Польщі та Румунії

Країни НАТО розпочнуть розгортання турецької системи у Польщі та Румунії для підвищення можливостей раннього оповіщення та реагування на ескалацію загроз з боку безпілотників з боку Росії, повідомляє Euractiv.

Зазначається, що цей крок став наслідком 19 порушень національного повітряного простору, які польська влада зафіксувала в ніч з 9 на 10 вересня. Ці інциденти посилили заклики до посилення контролю на східному фланзі НАТО.

Зараз дивляться

Система MEROPS, розроблена турецькою оборонною компанією Aselsan, може встановлюватися на вертольоти і безпілотники. Вона здатна виявляти ворожі системи крізь хмари і пил. Вперше вона була публічно представлена у 2022 році.

За даними Німецького інформаційного агентства (DPA), навчання для роботи цієї системи повітряного спостереження розпочнеться за підтримки України вже наступного тижня.

Аналітики кажуть, що розгортання, як очікується, посилить можливості раннього оповіщення і прискорить реагування на загрози безпілотників, які стали постійною особливістю повномасштабної війни Росії в Україні та її поширення на сусідні держави.

У виданні зазначають, що ця система стане доповненням до радіолокаційних і традиційних засобів реагування винищувачів в рамках стратегії НАТО з патрулювання повітряного простору в східній частині Європи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.