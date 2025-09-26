Наземная, дроновая и морская: Евросоюз формирует трехкомпонентную систему обороны от РФ
Европейский Союз планирует построить трехкомпонентную систему защиты восточного фланга от России. Речь идет о трех стенах, в частности морской, дроновой и наземной.
Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время пресс-конференции.
Евросоюз построит три “стены” защиты от РФ
По словам еврокомиссара, общий подход к защите восточных стран ЕС от российских провокаций охватывает три направления. Среди них:
- наземная стена — система противодействия провокациям на наземной границе;
- стена дронов — защита воздушного пространства стран Европейского Союза;
- морская стена — противодействие возможным провокациям на воде.
На заседании присутствовали министры обороны стран, граничащих с Российской Федерацией и Украиной, в частности Болгария, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Румыния.
По мнению еврокомиссара, Россия испытывает Европейский Союз и НАТО, поэтому реакция должна быть решительной.
Как утверждает Кубилюс, приоритетами стран для немедленных действий стали совершенствование возможностей по обнаружению, отслеживанию и перехвату дронов, нарушающих воздушное пространство ЕС.
Он считает, что необходимы технические, информационные, разведывательные, скоординированные и оперативные решения с учетом украинского боевого опыта.
Недавно министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова присоединиться к проекту Стена дронов для активной роли и защиты Европы от российской беспилотной угрозы.