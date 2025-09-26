Украина готова участвовать в проекте Стена дронов, чтобы играть активную роль в защите Европы от российской беспилотной угрозы.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время совместного заседания 26 сентября.

Шмыгаль об участии Украины в проекте Стена дронов

Заседание состоялось при участии еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, вице-президента Еврокомиссии Каи Каллас, министров обороны Дании, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии, а также представителей НАТО.

Во время разговора они сосредоточились на конкретных шагах реализации этого проекта, инициированного Еврокомиссией.

Как рассказал Шмыгаль, Стена дронов создаст принципиально новую оборонную экосистему в Европе, частью которой готова быть и Украина.

— Вместе с союзниками мы будем координировать наше противодействие провокациям России в небе и внедрять наиболее эффективные решения, — утверждает министр обороны Украины.

Украинская сторона рассчитывает на подписание совместной с партнерами декларации уже в октябре.

Со своей стороны уже сейчас Украина готова отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью Стены дронов.

По словам министра обороны, Украина – это признанный лидер в сфере беспилотных технологий. Он утверждает, что Украина готова делиться опытом сбивания российских дронов с ЕС, НАТО и соседними странами.

В то же время во время встречи обсудили участие наших производителей в проекте, ведь Украина имеет инновационные разработки, проверенные на практике.

Шмыгаль обратил внимание, что агрессор уже совершил преднамеренные провокации против Дании, Польши и стран Балтии.

По его мнению, Европейский Союз должен быть готов решительно ответить на такую эскалацию, а роль Украины здесь – ключевая.

Министр обороны поблагодарил Еврокомиссию за организацию этого разговора, а участников – за готовность объединить силы для защиты европейского континента.

