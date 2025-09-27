Непризнанное так называемое Приднестровье получило сигналы от Украины в начале российского полномасштабного вторжения, поэтому ведет себя тихо, но из-за возможных изменений в парламенте Молдовы могут произойти различные изменения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 27 сентября.

Зеленский о “Приднестровье” и выборах в Молдове

– Если в Приднестровье на сегодняшний день и есть люди, которые находятся в руководстве этой территории, потому что страной Приднестровье никто не считает, это оккупированная территория Молдовы. Поэтому люди, которые там сегодня, они тихие. Потому что боятся нас… И знают, потому что сигналы все от нас в начале войны получили. Там было пару выстрелов с этой территории, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что Россия очень хочет влиять на Молдову, а влияние начинается с политики.

Сейчас смотрят

Зеленский отметил, что наличие собственных партий в парламенте дает возможность формировать правительство, а впоследствии — и иметь своего президента.

По его словам, после этого следует военное присутствие, и именно в таком направлении, по его оценке, действует Россия.

Глава государства убежден, что для Украины, Европы и Молдовы важно иметь проевропейского президента Маю Санду, которая дружелюбно и с уважением относится к Украине и уважает суверенитет и реальную целостность нашего государства.

В то же время он отметил, что в случае, если политика Молдовы будет пророссийской, а не проевропейской, жители “Приднестровья”, которые обычно остаются спокойными, могут стать активными, ведь там расположено несколько тысяч российских военных.

– Да, если будут изменения в парламенте, могут быть и другие потом изменения. Вот о чем я говорю, в чем есть риск. Риски для всех, – пояснил Зеленский.

Парламентские выборы в Молдове состоятся в воскресенье, 28 сентября.

Как пишет DW, проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), которая сейчас правит в Молдове, может потерять большинство в парламенте. Ей противостоят три политические силы, которые считаются пророссийскими.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.