Парламентские выборы в Молдове: почему важны для РФ и какие риски для Украины и Европы

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоятся парламентские выборы. И сама страна, и Европа в ожидании многочисленных провокаций со стороны РФ. В частности, Москва уже объявила протест послу Молдовы и усилила информационное давление на страну. Также СМИ предостерегают от возможного вмешательства России в избирательные процессы.

На данный момент прослеживается следующая тенденция – Россия хочет иметь рычаги для влияния в Молдове и дальше, сорвать евроинтеграцию, ослабить проевропейские силы через дискредитацию власти и мобилизацию пророссийского электората.

О том, когда именно состоятся выборы в Молдове, о событиях вокруг них, а также о возможных провокациях со стороны РФ и вероятных результатах – читайте в материале Фактов ICTV.

Парламентские выборы в Молдове: когда состоятся

28 сентября в Молдове начались парламентские выборы. Они будут определять политический курс страны в ближайшие годы. На этих выборах избирают 101 депутата.

Избирательные участки открылись в 7:00, они будут работать до 21:00. В общей сложности это 1973 участка, из них 12 — для жителей Приднестровья.

За рубежом для голосования диаспоры открыли 301 участок, больше всего — в Италии, Германии, Франции, Великобритании и Румынии.

ЦИК Молдовы зарегистрировала для участия в парламентских выборах 15 партий, четыре блока и четырех независимых кандидатов. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие не менее трети избирателей.

В парламент Молдовы пройдут те политсилы и кандидаты, которые преодолеют избирательный барьер: 5% для партий, 7% для блоков и 2% для независимых кандидатов.

Ожидается, что главная борьба будет между двумя политическими силами – партией Действие и солидарность (PAS), которую представляет, в частности, и президент Мая Санду и которая стремится продолжать евроинтеграционный курс Молдовы, и Патриотическим блоком – объединением пророссийской оппозиции.

Последняя включает в себя партию социалистов экс-президента Игоря Додона, партию Будущее Молдовы Василе Тарлева, а также партию коммунистов еще одного экс-президента Владимира Воронина.

Выборы в Молдове в парламент: какие провокации возможны

В преддверии парламентских выборов в Молдове много обсуждений вокруг возможного вмешательства в них России. Так, в руки журналистов попали тайные документы, указывающие на то, что РФ разработала план влияния на выборы в стране. Целью Кремля является срыв европейского курса страны.

Документы свидетельствуют о том, что РФ готова задействовать широкий спектр тактик – от вербовки молдавских избирателей за границей до организации протестов и масштабной кампании по дезинформации в соцсетях.

Другим ключевым направлением плана является использование компромата для давления на государственных служащих в целях срыва избирательного процесса.

– Цель Кремля ясна – захватить Молдову через выборы, использовать нас против Украины и превратить в плацдарм для гибридных атак на Евросоюз. Вот почему эти выборы очень важны. Защищая их, мы защищаем не только Молдову, но и региональную безопасность и стабильность, – заявила недавно президент Молдовы Мая Санду, выступая в Европарламенте.

И РФ действительно расширяет поле своего влияния на выборы в Молдове, задействовав священников и ботов.

И к тому же Россия создает основу для обжалования невыгодных для нее результатов выборов. Именно с этой целью секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы РФ примет любой выбор граждан Молдовы, но в то же время он оговорился, что должно быть реальное волеизъявление, а не фальсификация.

– Подобные формулировки создают информационную основу для обжалования результатов выборов, могут использоваться для оправдания дальнейшей дестабилизации и вмешательства во внутренние дела Молдовы, – считают в Центре противодействия дезинформации.

В то же время Санду в контексте парламентских выборов 28 сентября отмечала риски для Украины. В случае, если победят пророссийские силы, РФ попытается превратить Молдову в плацдарм для проникновения в Одесскую область.

– Пострадают все молдаване – независимо от того, за кого голосовали. Европа остановится на границе с Молдовой. Свобода передвижения может закончиться, а наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован. Таковы их планы, и они об этом заявляют открыто, – отметила президент Молдовы.

Ну, и Кремль на фоне подготовки выборов уже свирепствует. Так, послу Молдовы выразили протест из-за отказа Кишинева аккредитовать представителей России как наблюдателей в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, сообщил МИД РФ.

Почему парламентские выборы в Молдове важны для России

Для России выборы в Молдове, как отмечает политолог Владимир Фесенко, это возможность вести гибридную войну против Украины, Европы и самой Молдовы. И РФ действительно делает большие ставки на них. Страна-агрессор вовлекает и спецслужбы, и коррупционные инструменты, вливает немалые средства, сотни миллионов долларов, чтобы повлиять на избирательные процессы в стране и результаты.

— Я думаю, что они учли определенные пробелы, которые были на президентских выборах в Молдове, и пытаются теперь обойтись меньшими рисками и получить нужный им результат, — говорит эксперт.

То есть, для России это возможность взять своего рода реванш за поражения на президентских выборах в Молдове в прошлом году, за политические поражения в Украине, создав тем самым проблемы у нас в тылу.

И если пророссийским силам удастся победить в Молдове, то это будет удар по процессам европейской интеграции Украины и Молдовы, а также проявлением дискредитации европейского выбора. Таким образом, для РФ эти выборы очень значимые, и россияне делают большую ставку на них.

Парламентские выборы в Молдове: какие риски для Украины и мира

Риски большие и самый главный из них — приход к власти Молдовы пророссийских сил, в том числе не только в парламент, но и в правительство страны, отмечает Владимир Фесенко. И хотя он не будет полностью пророссийским, возникает немалая опасность.

— Как говорят социалисты с экс-президентом Игорем Додоном, имеющие наибольшие шансы среди пророссийских сил на победу, они не против европейской интеграции, но фактически будут использовать тактику, применяемую в Грузии, в частности, которую применяет Грузинская мечта. И здесь начнется возвращение в сторону России, – объясняет политолог.

То есть, формально они за европейскую интеграцию, но реально они будут выступать за отказ от активных партнерских отношений с Россией. И это создаст проблемы для европейской интеграции, для отношений с Украиной. К тому же, возможности для деятельности российских спецслужб, политиков на территории Молдовы могут значительно возрасти.

Что в свою очередь запускает самый негативный сценарий для Украины — интеграцию Приднестровья с Молдовой.

– И в рамках этого Россия фактически будет пытаться сформировать в стране устойчивое пророссийское большинство. Чтобы Молдова с Приднестровьем действительно была под контролем РФ и это был такой российский анклав, который они использовали бы в том числе и для давления на Украину. И тогда значительно возрастет риск атаки на Одессу, о котором предупреждает Санду. Не сейчас, но на перспективу он действительно может возникнуть, – добавляет Владимир Фесенко.

Еще один риск – возникновение патовой ситуации внутри страны, когда не будет большинства ни со стороны пророссийских сил, ни со стороны проевропейских.

— Здесь риск меньший, но тоже создает серьезную проблему, когда не будет устойчивого правительства. И хотя формально у власти может остаться нынешнее правительство, которое контролирует Мая Санду, президент Молдовы, есть вероятность возникновения проявлений политической нестабильности, что способно замедлить процесс европейской интеграции Молдовы, — добавляет Владимир Фесенко.

Какие возможные результаты парламентских выборов в Молдове

Сейчас главная проблема состоит в том, что значительная часть избирателей Молдовы не выражает свои позиции. Это такая условная партия против всех.

Однако, по результатам последних опросов, формально на первом месте на данный момент находится партия Майи Санду, которая выступает за европейскую интеграцию.

— Но возникает вопрос, кто именно пройдет в парламент Молдовы, с какими результатами, потому что тот молчаливый избиратель, который сейчас ничего не говорит, который условно против всех, он может поддержать как раз пророссийские силы. И тогда они выйдут на первое место, – говорит Владимир Фесенко.

И еще один открытый вопрос — избиратели за границей, которые играют большую роль в политических процессах Молдовы. Обычно они голосуют за проевропейские силы, проевропейских кандидатов, но как будет в этот раз? Пока ответ не известен.

Следовательно, наибольший риск парламентских выборов в Молдове – приход к власти пророссийского правительства, которое вначале косвенно, но все же будет работать в интересах России и усиливать влияние РФ внутри Молдовы. А это, соответственно, создаст определенные риски, в частности, провокации, как против Украины, так и Европейского Союза. Однако существует и другая негативная перспектива, хотя и менее вероятная, когда Молдова окажется в длительном периоде политической нестабильности из-за отсутствия устойчивого парламентского большинства.

И пока не понятно, какое количество политических сил пройдет в парламент и какая партия победит на парламентских выборах в Молдове. Остается только дождаться результатов.

