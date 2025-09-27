Невизнане так зване Придністров’я отримало сигнали від України на початку російського повномасштабного вторгнення, тому поводиться тихо, але через можливі зміни у парламенті Молдови, можуть бути різні зміни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 27 вересня.

Зеленський про “Придністров’я” та вибори у Молдові

– Якщо у Придністров’ї на сьогодні і є люди, які знаходяться в керівництві цієї території, тому що країною Придністров’я ніхто не вважає, це окупована територія Молдови. Тому люди, які там сьогодні, вони тихі. Бо бояться нас.… І знають, бо сигнали всі від нас на початку війни отримали. Там було пару пострілів з цієї території, – сказав Зеленський.

Президент додав, що Росія дуже хоче впливати на Молдову, а вплив починається з політики.

Зараз дивляться

Зеленський зауважив, що наявність власних партій у парламенті дає можливість формувати уряд, а згодом — і мати свого президента.

За його словами, після цього слідує військова присутність, і саме в такому напрямку, за його оцінкою, діє Росія.

Глава держави переконаний, що для України, Європи та Молдови важливо мати проєвропейського президента Маю Санду, яка дружно і з повагою ставиться до України і поважає суверенітет і реальну цілісність нашої держави.

Водночас він зазначив, що у разі, якщо політика Молдови буде проросійською, а не проєвропейською, мешканці “Придністров’я”, які зазвичай залишаються спокійними, можуть стати активними, адже там розташовані кілька тисяч російських військових.

– Так, якщо будуть зміни в парламенті, можуть бути і інші потім зміни. Ось про що я говорю, в чому є ризик. Ризики для всіх, – пояснив Зеленський.

Парламентські вибори у Молдові відбудуться у неділю, 28 вересня.

Як пише DW, проєвропейська партія Дія і солідарність (PAS), яка нині править у Молдові, може втратити більшість у парламенті. Їй протистоять три політсили, які вважаються проросійськими.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.