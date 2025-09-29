Народ Молдовы на парламентских выборах, состоявшихся 28 сентября, выбрал демократию, реформы и европейское будущее.

Об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта, комментируя победу на выборах проевропейской партии власти PAS.

Кошта о победе на выборах партии Санду

— Народ Молдовы высказался, и его послание является четким и понятным. Он выбрал демократию, реформы и европейское будущее, несмотря на давление и вмешательство со стороны России, — написал он в соцсети Х.

По его словам, Евросоюз поддерживает Молдову на каждом шагу на пути к членству.

Сейчас смотрят

По результатам обработки 99,91% протоколов голосования, на парламентских выборах в Молдове лидирует проевропейская партия Действие и солидарность (PAS), возглавляемая президентом страны Майей Санду.

Сейчас она имеет поддержку 50,16% (791 042) избирателей.

На втором месте — с результатом 24,19% (381 489) — пророссийский Патриотический избирательный блок.

Партия Альтернатива получила 7,97%, Наша партия — 6,2%, Достоинство и правда (PPDA) — 5,62%.

Другие политические силы не преодолели проходной барьер.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.