Народ Молдови на парламентських виборах, що відбулися 28 вересня, обрав демократію, реформи та європейське майбутнє.

Про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта, коментуючи перемогу на виборах проєвропейської партії влади PAS.

Кошта про перемогу на виборах партії Санду

– Народ Молдови висловився, і його послання є чітким і зрозумілим. Він обрав демократію, реформи та європейське майбутнє, незважаючи на тиск і втручання з боку Росії, – написав він у соцмережі Х.

За його словами, Євросоюз підтримує Молдову на кожному кроці на шляху до членства.

Зараз дивляться

За результатами опрацювання 99,91% протоколів голосування, на парламентських виборах у Молдові лідирує проєвропейська партія Дія і солідарність (PAS), очолювана президентом країни Маєю Санду.

Наразі вона має підтримку 50,16% (791 042) виборців.

На другому місці – з результатом 24,19% (381 489) – проросійський Патріотичний виборчий блок.

Партія Альтернатива отримала 7,97%, Наша партія — 6,2%, Гідність і правда (PPDA) — 5,62%.

Інші політичні сили не подолали прохідний бар’єр.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.