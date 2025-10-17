Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз фактически заморожены до выборов в Венгрии, поскольку нынешний глава государства Виктор Орбан “не передумает”.

Об этом в интервью ЕП сказал докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер.

Что известно о переговорах о вступлении Украины в ЕС

Сейчас смотрят

Докладчик отметил, что ЕС необходимо найти альтернативный путь для Украины в случае, если Орбан не передумает блокировать ее вступление в союз.

– В апреле переговоры откроются, так или иначе. Либо Орбан “закончится”, либо он получит новые причины, почему ему лучше прекратить эту блокировку, – высказал мнение евродепутат.

Он добавил, что после этого все будет в руках Киева и напомнил, что принятие законов в Верховной Раде – это важно, но решающее значение имеет практическое воплощение и имплементация правил ЕС.

Он посоветовал Киеву консультироваться с другими странами-кандидатами, которые продвинулись дальше на пути к членству.

– У нас есть несколько стран-кандидатов, которые уже ведут переговоры – говорите с ними. Спрашивайте у Хорватии, которая последней вступила в ЕС, как это было, когда она начинала свои переговоры. Кроме того, благодаря процессу скрининга вы знаете, где у вас все в порядке, а где есть недостатки. Это позволяет вам действовать еще до завершения формальностей, – посоветовал Михаэль Галер.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос рассказала, что Украина и ЕС завершили скрининг украинского законодательства для переговоров о вступлении в ЕС.

Однако дальнейшее продвижение переговорного процесса для вступления Украины в ЕС блокирует Венгрия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.