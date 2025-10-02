Европейский комиссар по вопросам расширения и соседства Марта Кос заявила, что Украина и Молдова должны одновременно открыть первый переговорный кластер в рамках процесса вступления в Европейский Союз.

Об этом она заявила в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Вступление в ЕС Украины и Молдовы должно быть синхронным

Отвечая на вопрос, стоит ли Киеву и Кишиневу двигаться дальше вместе, несмотря на вызовы относительно безопасности и результаты недавних парламентских выборов в Молдове, Кос подчеркнула, что да.

— Было бы хорошо открыть первый кластер для Молдовы и Украины как можно скорее. Вы обе выполнили свою работу, соответствуете критериям, и лучше всего двигаться вперед и открыть его для обеих стран без задержек, – отметила еврокомиссар.

Она также ответила на вопрос о возможных различиях в скорости процесса для двух государств. В частности, должна ли Молдова ждать Украину в случае, если Киеву понадобится больше времени для подготовки.

— Сейчас они полностью понимают, почему важно двигаться вместе с вами, — сказала Кос.

Напомним, что сегодня перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС должны начаться до конца 2025 года.

Она поздравила Молдову с победой проевропейской партии на парламентских выборах и подчеркнула, что попытки российского вмешательства не смогли существенно повлиять на их итоги.

По словам Мецолы, во время избирательной кампании президент Молдовы Мая Санду подчеркнула стремление к членству в ЕС, и теперь Европарламент “очень четко будет продолжать заявлять, что наконец пришло время начать переговоры с Украиной и Молдовой, и нам нужно сделать это до конца этого года”.

