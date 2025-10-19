В Германии в ночь на 19 октября пришлось временно закрыть аэропорт Мюнхена. Причиной стали сообщения о дронах, которые нужно было проверить.

Об этом со ссылкой на федеральную полицию сообщает АР.

Дроны в Германии 19 октября: что известно

Отмечается, что один из крупнейших аэропортов Германии открылся снова в полночь.

Накануне о “подозрительных объектах” сообщили сразу несколько человек, в частности сотрудники службы безопасности и аэропорта.

Информацию проверили около 22:00 по местному времени 19 октября в течение получаса и повторно – около 23:00 еще в течение получаса.

– Влияние на рейсы и пассажиров было незначительным. Три рейса были перенаправлены, два из которых позже смогли приземлиться в Мюнхене, а один вылет был отменен, – сообщили представители аэропорта в воскресенье, 19 октября.

Федеральная полиция заявила, что не обнаружила никаких дронов или подозрительных людей в этом районе.

Это закрытие стало одним из серии инцидентов, которые участились в воздушном пространстве стран-членов Евросоюза в последние месяцы.

Отмечается, что в октябре это закрытие аэропорта Мюнхена стало уже третьим.

