Музей Лувр в Париже оценил ущерб в результате недавнего крупного ограбления в размере €88 млн.

Об этом сообщила парижский прокурор Лора Беккуа, сообщает издание Le Figaro.

Ущерб в музее Лувр в результате ограбления

— Ущерб оценен куратором Лувра в €88 млн. Сумма чрезвычайно впечатляет, но это несопоставимо с историческим ущербом, — отметила прокурор.

По ее словам, правоохранители до сих пор ищут людей, совершивших ограбление Лувра 19 октября.

Сейчас смотрят

Прокурор утверждает, что грабители не получат эту сумму, если будут иметь намерения переплавить похищенные драгоценности.

Она добавила, что правоохранители пока получили желтую жилетку, которую носил один из вероятных грабителей. Ее нашли возле моста Сюлли, а вероятные следы ДНК на одежде могут способствовать продвижению расследования.

Ранее Лора Беккуа предполагала, что за действиями этой группы преступников могут стоять определенные заказчики.

В то же время версию об иностранном вмешательстве не считают основной. По ее мнению, следствие склоняется и рассматривает версию о крупной организованной преступной группировке.

По словам прокурора, она могла действовать либо по заказу, либо с целью использования драгоценных камней для легализации средств.

19 октября группа неизвестных лиц совершила масштабное ограбление Лувра, забрав из музея драгоценности XIX века.

По предварительным оценкам, ограбление длилось всего семь минут. Отмечается, что преступники в капюшонах проникли в здание на берегу Сены, где ведутся строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы добраться до зала в галерее Аполлона.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.