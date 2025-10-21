Музей Лувр у Парижі оцінив збитки внаслідок нещодавнього великого пограбування у розмірі €88 млн.

Про це повідомила паризька прокурорка Лора Беккуа, повідомляє видання Le Figaro.

Збитки у музеї Лувр унаслідок пограбування

– Збиток оцінений куратором Лувру в €88 млн. Сума надзвичайно вражає, але це не можна порівняти з історичним збитком, – зазначила прокурорка.

За її словами, правоохоронці досі шукають людей, які здійснили пограбування Лувру 19 жовтня.

Прокурорка стверджує, що грабіжники не отримають цю суму, якщо матимуть наміри переплавити викрадені коштовності.

Вона додала, що правоохоронці наразі отримали жовту жилетку, яку носив один із ймовірних грабіжників. Її знайшли біля мосту Сюллі, а ймовірні залишені сліди ДНК на одязі можуть сприяти просуванню розслідування.

Раніше Лора Беккуа припускала, що за діями цієї групи злочинців можуть стояти певні замовники.

Водночас версію про іноземне втручання не вважають основною. На її думку, слідство схиляється та розглядає версію про велике організоване злочинне угруповання.

За словами прокурорки, воно могло діяти або на замовлення, або з метою використання дорогоцінного каміння для легалізації коштів.

19 жовтня група невідомих осіб здійснила масштабне пограбування Лувру, забравши з музею коштовності XIX століття.

За попередніми оцінками, пограбування тривало лише сім хвилин. Зазначається, що злочинці в капюшонах проникли до будівлі на березі Сени, де ведуться будівельні роботи. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб дістатися до зали в галереї Аполлона.

