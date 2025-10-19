В Париже после ограбления пришлось закрыть для посещения музей Лувр.

Об этом заявила министр культуры Франции Рашида Дати, пишет ВВС.

Что известно об ограблении Лувра

Сообщается, что ограбление произошло в воскресенье утром во время открытия музея.

Ричарда Дати рассказала, что была на месте, где полиция проводит расследование.

Музей подтвердил, что закрывается на день «по исключительным причинам», не предоставляя дополнительных подробностей.

Отметим, что Лувр – самый посещаемый музей мира, где хранится много известных произведений искусства и других ценных предметов.

Что могли похитить из Лувра: версии СМИ

Французские СМИ, среди которых, в том числе, издание Le Parisien, пишут со ссылкой на собственные источники, что во время ограбления Лувра в центре Парижа неизвестные могли похитить драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице.

Также отмечается, что музей ограбили неизвестные в масках, которые полностью закрывали их лица.

Считается, что они могли проникнуть в здание со стороны Сены, где сейчас ведутся строительные работы.

Также по одной из версий они могли воспользоваться грузовым лифтом, чтобы попасть непосредственно в целевую комнату в галерее Аполлона.

Двое людей разбили окна и вошли в помещение, третий сообщник остался снаружи.

Предварительно считается, что они могли похитить девять предметов из коллекции драгоценностей, принадлежавших Наполеону и императрице, среди которых были ожерелье, брошь и диадема.

Такие предметы выставлялись в витринах, посвященных французским монархам, в частности – Наполеону.

Источник из Лувра сообщил изданию, что знаменитый Регент – самый большой бриллиант в коллекции весом более 140 карат – похищен не был.

Ущерб все еще оценивают.

Напомним, вооруженные люди ограбили музей во французском Паре-ле-Моньяль прошлой осенью и похитили драгоценности на миллионы евро из работы известного парижского ювелира Жозефа Шоме, которая была национальным достоянием.

