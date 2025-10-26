Французская полиция арестовала двух мужчин около 30 лет, которых подозревают в краже драгоценностей из Лувра.

Об этом сообщил Офис государственной прокуратуры Парижа в воскресенье, 26 октября.

Ограбление Лувра: задержаны два подозреваемых

Одного из подозреваемых задержали в аэропорту Шарля де Голля, расположенном недалеко от Парижа, когда мужчина пытался покинуть страну.

Информация о задержанных не разглашается, но в прокуратуре отметили, что сообщат общественности новую информацию после завершения периода содержания подозреваемых под стражей.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес поздравил следователей с задержанием подозреваемых. По его словам, правоохранители работали неустанно и всегда пользовались его полным доверием.

В то же время, прокурор Парижа Лора Беккуа, которая расследует ограбление Лувра, выразила сожаление, что информация о задержании подозреваемых слишком рано появилась в СМИ.

По ее мнению, раскрытие этих данных может навредить расследованию дела.

– Я решительно осуждаю преждевременное разглашение этой информации осведомленными лицами без учета потребностей расследования. Такие действия могут только навредить работе около сотни следователей, которые занимаются поиском похищенных драгоценностей и причастных к преступлению, — заявила она.

В минувший уик-энд воры ворвались в галерею Аполло на верхнем этаже Лувра, где хранятся французские королевские драгоценности.

Используя лестницу, они проникли в галерею через окно. За считанные минуты грабители вынесли из музея драгоценности на миллионы евро.

