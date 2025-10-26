Французька поліція заарештувала двох чоловіків близько 30 років, яких підозрюють у крадіжці коштовностей з Лувру.

Про це повідомив Офіс державної прокуратури Парижа у неділю, 26 жовтня.

Пограбування Лувру: затримано двох підозрюваних

Одного з підозрюваних затримали в аеропорту Шарля де Голля, розташованого поблизу Парижа, коли чоловік намагався покинути країну.

Інформацію про затриманих не розголошують, але у прокуратурі зазначили, що повідомлять громадськість нову інформацію після завершення періоду утримання підозрюваних під вартою.

Глава МВС Франції Лоран Нуньєс привітав слідчих із затриманнями підозрюваних. За його словами, правоохоронці працювали невтомно і завжди мали його повну довіру.

Водночас, прокурорка Парижу Лора Беккуа, яка розслідує пограбування Лувру, висловила жаль, що інформація про затримання підозрюваних зарано з’явилась у ЗМІ.

На її думку, розкриття цих даних може нашкодити розслідуванню справи.

– Я рішуче засуджую передчасне розголошення цієї інформації поінформованими особами без урахування потреб розслідування. Такі дії можуть лише зашкодити роботі близько сотні слідчих, які займаються пошуком викрадених коштовностей та причетних до злочину, — заявила вона.

Минулого вікенду злодії вдерлися до галереї Аполло на верхньому поверсі Лувра, де зберігаються французькі коронні коштовності.

Використавши драбину, вони проникли до галереї через вікно. За лічені хвилини грабіжники винесли з музею коштовності на мільйони євро.

