По итогам онлайн-заседания Коалиции желающих во вторник, 25 ноября, участники договорились в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по двум направлениям: по замороженным российским активам и гарантиям безопасности для Украины.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после завершения дискуссии.

На чем сосредоточится Коалиция желающих

Коалиция желающих в ближайшие дни сосредоточит работу на вопросе российских замороженных активов и на подготовке гарантий безопасности для Украины.

– Мы решили особенно продвинуться в двух вещах в ближайшие дни. Первое – это замороженные российские активы. Как вы знаете, они чрезвычайно важны и также являются средством давления, – сказал Макрон.

Он сообщил, что в ближайшие дни участники Коалиции желающих, в координации с ключевыми европейскими странами, а также с ЕС и Еврокомиссией, должны финализировать решение, которое обеспечит необходимое финансирование и в то же время сохранит давление на Россию.

– Вторая вещь – это известная гарантия безопасности. По сути, когда мы говорим о гарантии безопасности, что это означает? Это означает, что на следующий день после мира, после достижения прекращения огня, мы хотим быть уверены, что это прекращение огня будет длительным, – подчеркнул Макрон.

Он отметил, что первым элементом гарантий безопасности должен стать мониторинг соблюдения прекращения огня с помощью наблюдения.

Макрон заявил, что они начнут эту работу, в частности, с Соединенными Штатами и НАТО.

