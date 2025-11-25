Коалиция желающих сосредоточится на замороженных активах и гарантиях безопасности – Макрон
По итогам онлайн-заседания Коалиции желающих во вторник, 25 ноября, участники договорились в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по двум направлениям: по замороженным российским активам и гарантиям безопасности для Украины.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после завершения дискуссии.
На чем сосредоточится Коалиция желающих
Коалиция желающих в ближайшие дни сосредоточит работу на вопросе российских замороженных активов и на подготовке гарантий безопасности для Украины.
– Мы решили особенно продвинуться в двух вещах в ближайшие дни. Первое – это замороженные российские активы. Как вы знаете, они чрезвычайно важны и также являются средством давления, – сказал Макрон.
Он сообщил, что в ближайшие дни участники Коалиции желающих, в координации с ключевыми европейскими странами, а также с ЕС и Еврокомиссией, должны финализировать решение, которое обеспечит необходимое финансирование и в то же время сохранит давление на Россию.
– Вторая вещь – это известная гарантия безопасности. По сути, когда мы говорим о гарантии безопасности, что это означает? Это означает, что на следующий день после мира, после достижения прекращения огня, мы хотим быть уверены, что это прекращение огня будет длительным, – подчеркнул Макрон.
Он отметил, что первым элементом гарантий безопасности должен стать мониторинг соблюдения прекращения огня с помощью наблюдения.
Макрон заявил, что они начнут эту работу, в частности, с Соединенными Штатами и НАТО.