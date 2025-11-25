За підсумками онлайн-засідання Коаліції охочих у вівторок, 25 листопада, учасники домовилися в найближчі дні просунутися у пошуку рішень за двома напрямами: щодо заморожених російських активів та безпекових гарантій для України.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон після завершення дискусії.

На чому зосередиться Коаліція охочих

Коаліція охочих у найближчі дні зосередить роботу на питанні російських заморожених активів і на підготовці безпекових гарантій для України.

– Ми вирішили особливо просунутися у двох речах найближчими днями. Перше – це заморожені російські активи. Як ви знаєте, вони є надзвичайно важливими і також є засобом тиску, – сказав Макрон.

Він поінформував, що найближчими днями учасники Коаліції охочих, у координації з ключовими європейськими країнами, а також із ЄС та Єврокомісією, мають фіналізувати рішення, яке забезпечить необхідне фінансування й водночас збереже тиск на Росію.

– Друга річ – це відома гарантія безпеки. По суті, коли ми говоримо про гарантію безпеки, що це означає? Це означає, що наступного дня після миру, після досягнення припинення вогню, ми хочемо бути впевненими, що це припинення вогню буде тривалим, – підкреслив Макрон.

Він зазначив, що першим елементом гарантій безпеки має стати моніторинг дотримання припинення вогню за допомогою спостереження.

Макрон заявив, що вони розпочнуть цю роботу, зокрема зі Сполученими Штатами та НАТО.

