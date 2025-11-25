Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время онлайн-встречи Коалиции решительных 25 ноября оптимистично оценил последние переговоры по достижению “мирного соглашения” между Украиной и РФ.

Стармер о прогрессе в мирных переговорах

Как пишет The Guardian со ссылкой на Стармера, в ходе переговоров по “мирным” предложениям США “был достигнут прогресс”. Он приветствовал некоторые из достижений, которые сейчас стали известны.

Стармер отметил, что Украина “предложила некоторые конструктивные изменения” к проекту США, которые поддержали европейские советники по национальной безопасности.

— Я действительно считаю, что мы движемся в положительном направлении, и сегодняшние признаки указывают на то, что большая часть текста, как указывает Владимир (Зеленский, – Ред.), может быть принята, – сказал британский премьер.

Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что “наконец появилась возможность достичь реального прогресса на пути к настоящему миру” между Украиной и РФ.

Кроме того, Кир Стармер призвал лидеров Коалиции желающих “закрепить” свои обязательства по потенциальной миротворческой операции в Украине.

Премьер-министр Великобритании заявил, что “многонациональные силы Украины” будут играть “важную роль” в обеспечении безопасности страны.

— Я призываю коллег, которые учавствовали в сегодняшней телефонной конференции, подтвердить свои национальные обязательства, потому что мы должны обеспечить наличие самых мощных возможностей и самых надежных планов. Мы также обсудим следующие шаги с американскими военными относительно их собственного планирования, — добавил он.

Стармер подчеркнул, что к этому вопросу стоит вернуться с сильной политической гарантией, чтобы показать РФ, “что мы серьезно относимся к реагированию на любые нарушения”.

Также Стармер призвал к “полному эмбарго на российскую энергию”, чтобы сохранить давление на Москву, отметив, что последние меры уже дали результат.

Кроме того, он сообщил, что Великобритания отправит в Украину больше ракет противовоздушной обороны в ближайшие недели.

