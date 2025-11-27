Італія екстрадує до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву російських газогонів Північний потік у 2022 році.

Про це пише видання Reuters з посиланням на слова представника федеральної прокуратури Німеччини.

Італія екстрадує до Німеччини українця

Це відбулося після того, як Верховний суд Італії 19 листопада підтвердив рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини, відхиливши його апеляцію проти рішення Апеляційного суду Болоньї.

Зараз дивляться

Сам Кузнєцов заперечує свою причетність до будь-яких диверсій на російських газопроводах.

Його адвокат, Нікола Канестріні, висловив упевненість у тому, що українець буде виправданий після судового розгляду в Німеччині.

Німецька прокуратура висуває Кузнєцову звинувачення в тому, що він належав до групи, яка розмістила вибухові пристрої на трубопроводах біля данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому було висунуто звинувачення за трьома статтями: змова з метою спричинення вибуху, антиконституційна диверсія та знищення важливих об’єктів.

The Wall Street Journal стверджує, посилаючись на німецьких слідчих, що група українців, підозрювана у підриві Північних потоків, нібито діяла під прямим керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

4 листопада українець Сергій Кузнєцов, якого заарештували в Італії за підозрою у підриві Північних потоків, оголосив голодування у в’язниці, протестуючи проти порушення його основних прав.

9 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Кузнєцов, якого утримують під вартою за підозрою у причетності до підриву газопроводів, продовжує голодувати, а стан його здоров’я критичний.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.