Украина передала Литве военнослужащего России, который подозревается в военных преступлениях на территории нашего государства. В частности, он причастен к пыткам литовца в Украине.

Экстрадиция Литве российского военного

Как сообщает Служба безопасности Украины, экстрадиция состоялась по материалам совместного расследования с Офисом генерального прокурора и Национальной полицией.

В СБУ отмечают, что фигурант пытал пленных, а среди пострадавших от его действий был гражданин Литвы, который занимался волонтерством в Украине.

Сейчас смотрят

— Это первый случай с начала полномасштабной войны, когда наше государство выдает задержанного военнослужащего РФ другому иностранному государству, — отметил заместитель главы СБУ Сергей Наумюк.

По материалам СБУ, задержанный — это гражданин России Марген Гаджимагомедов. Он был инспектором военной полиции 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии РФ.

В Службе безопасности Украины рассказали, что россиянин пытал пленных, которые находились в тюрьме, оборудованной врагом на территории временно оккупированного аэродрома в Мелитополе Запорожской области.

Один из пострадавших в результате действий гражданина России был волонтер из Литвы, который помогал Силам обороны Украины с первых дней полномасштабной войны.

В застенках к пленным применяли различные пытки: держали в сейфах, душили до потери сознания, подвешивали за связанные руки, обливали холодной водой на морозе и пытали током.

Украинские защитники взяли российского военнослужащего в плен во время боев в районе Роботиного в августе 2024 года.

По данным СБУ и иностранных партнеров, Вильнюсский городской суд признал его подозреваемым в нарушении Женевских конвенций, законов и обычаев войны в соответствии со статьями 100 и 103 (часть 1) Уголовного кодекса Литвы.

В конце октября Украина провела процедуру экстрадиции подозреваемого для его привлечения к правосудию по запросу Генеральной прокуратуры Литвы.

Заместитель генпрокурора Литвы Гинтас Иваускас заявил, что за военные преступления против гражданских лиц и военнопленных, совершенные путем пыток и незаконного лишения свободы, грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.