Генсек НАТО призвал ЕС к гибкости в правилах закупки оружия для Украины
- Марк Рютте настаивает, что Украина должна иметь свободу тратить кредитные средства ЕС на вооружение иностранного производства, поскольку внутренние ресурсы Европы не успевают за темпами войны.
- Генсек НАТО подчеркнул, что без гибкости в закупках и поддержки инициатив, подобных американским или чешским программам, обеспечить критические потребности ВСУ будет невозможно.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Европейского Союза не ограничивать использование займа Украине на сумму €90 млрд исключительно закупками внутри ЕС.
Об этом он заявил во время выступления в Европейском парламенте в Брюсселе во время обмена мнениями с депутатами по вопросам безопасности.
Закупки для Украины: Рютте призывает ЕС к гибкости
По словам генерального секретаря НАТО, Брюссель не должен любой ценой настаивать на использовании Киевом этих средств только для приобретения вооружения европейского производства по принципу Buy EU (то есть покупай в ЕС).
По мнению Рютте, критическая ситуация на фронте предполагает более прагматичный подход. Это даст возможность Украине получать необходимое вооружение из любых доступных источников.
В то же время Рютте обратил внимание, что хотя Европа активно расширяет собственную оборонную промышленность, однако ее текущих мощностей недостаточно для удовлетворения срочных запросов Киева.
В настоящее время европейский военно-промышленный комплекс не в состоянии поставлять необходимое количество того, что нужно Украине для обороны и сдерживания, утверждает генеральный секретарь НАТО.
Он обратил внимание, что в настоящее время нет альтернативы программе PURL, которая поставляет Украине критически важное оборудование американского производства, в то время как другие инициативы дополняют эти усилия. Среди них – чешская инициатива.
– Это была инициатива, первоначально начатая датчанами и литовцами, которая сейчас является общепринятой для многих стран Европы, – сказал он.
Марк Рютте призвал Европейский Союз разрешить Украине свободно тратить кредитные €90 млрд, отказавшись от строгих ограничений на покупку товаров только внутри территории ЕС.