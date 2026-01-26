Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Европейского Союза не ограничивать использование займа Украине на сумму €90 млрд исключительно закупками внутри ЕС.

Об этом он заявил во время выступления в Европейском парламенте в Брюсселе во время обмена мнениями с депутатами по вопросам безопасности.

Закупки для Украины: Рютте призывает ЕС к гибкости

По словам генерального секретаря НАТО, Брюссель не должен любой ценой настаивать на использовании Киевом этих средств только для приобретения вооружения европейского производства по принципу Buy EU (то есть покупай в ЕС).

По мнению Рютте, критическая ситуация на фронте предполагает более прагматичный подход. Это даст возможность Украине получать необходимое вооружение из любых доступных источников.

В то же время Рютте обратил внимание, что хотя Европа активно расширяет собственную оборонную промышленность, однако ее текущих мощностей недостаточно для удовлетворения срочных запросов Киева.

В настоящее время европейский военно-промышленный комплекс не в состоянии поставлять необходимое количество того, что нужно Украине для обороны и сдерживания, утверждает генеральный секретарь НАТО.

Он обратил внимание, что в настоящее время нет альтернативы программе PURL, которая поставляет Украине критически важное оборудование американского производства, в то время как другие инициативы дополняют эти усилия. Среди них – чешская инициатива.

– Это была инициатива, первоначально начатая датчанами и литовцами, которая сейчас является общепринятой для многих стран Европы, – сказал он.

Марк Рютте призвал Европейский Союз разрешить Украине свободно тратить кредитные €90 млрд, отказавшись от строгих ограничений на покупку товаров только внутри территории ЕС.

